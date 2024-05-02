У квітні перестали платити пенсії без ідентифікації пенсіонерами, які отримали статус ВПО ще до 24 лютого 2022 року.

У березні 2024 року завершився термін виплати пенсії без проходження ідентифікації. Мова йде про пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни. Потрібно було підтвердити особу в один із зручних способів, онлайн або офлайн, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки.

Пенсіонери можуть у будь-який момент пройти фізичну ідентифікацію, і виплата пенсії буде продовжена. Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.

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Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію в квітні, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи. Протягом квітня "Ощадбанк " вже передав Пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено, підкреслили у міністерстві.

Якщо ідентифікацію пройдено, але пенсію ще не виплатили, то необхідно звернутися до органів ПФУ і повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації.

Способи проходження ідентифікації:

особисто відвідати відділення АТ "Ощадбанк" чи орган Пенсійного фонду;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") на порталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду, перебуває на тимчасово окупованій території, або віддає перевагу онлайн-інструментам;

за допомогою відеозв’язку (подати заявку можна на порталі електронних послуг ПФУ або через контакт- центр Пенсійного фонду);

у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою порталу чи поштою.

Пенсії в Україні

Раніше УНІАН писав, що деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З такими труднощами можуть зіткнутися ті, хто працював на Російську Федерацію.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн.

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