Громадяни можуть купити страховий стаж.

Українці можуть купити страховий стаж, аби в майбутньому мати вищу пенсію. Для цього навіть не потрібно відвідувати держустанови – все можна зробити онлайн. Про це розповіли в уряді.

Зазначається, що потрібно укласти договор про добровільну участь у системі пенсійного страхування з Пенсійним фондом України. Так, на порталі ПФУ є інструмент, що дозволяє оформити страхові внески всього у кілька кроків. Періодичність та розмір сплати людина визначає самостійно.

Докупити стаж можуть застраховані й незастраховані люди, старші 16 років, котрі належать до однієї із цих категорій:

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працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсій;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Водночас робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером. Щоб скористатись послугою, потрібно перш за все укласти договір з Пенсійним фондом. Зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ, слідуючи такому алгоритму:

увійти в особистий кабінет ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID;

обрати розділ "Комунікація" з ПФУ, натиснути "Договір на добровільну участь";

внести персональні дані особи, на користь якої робиться внесок (ПІБ, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження). Якщо платите за себе, потрібно натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й вказати необхідну інформацію;

дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;

підписати договорів за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП);

сплатити внески у зручний спосіб – через Portmone чи платіжне доручення.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата помножена на 22%.

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн. Суми сплачений внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок пенсійного фонду. Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Пенсії в Україні

25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Документ розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій. Зокрема, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн.

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