Зміни у пенсійному забезпеченні набудуть чинності з липня наступного року.

В рамках пенсійної реформи в Україні планується впровадити бали залежно від кількості років праці та розмірів сплачених пенсійних внесків. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму Global Digital Social Forum.

"Ми хочемо зробити такі зміни, які б показували дуже простий механізм обрахунку і виплати пенсій. Адже люди завжди говорять про два критерії: кількість років, які я працював, і кількість внесків, які я сплачував. І це має бути основою того, як ця пенсія розраховується", - сказала вона.

Жолнович пояснила, що ці два критерії планують закладати в бали, які сумуватимуться за кожен місяць роботи громадянина. При досягненні пенсійного віку людина матиме сукупність балів, які переведуться у відсоток до середньої зарплати по Україні.

"Бо це найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі, як українці, в рамках середньої зарплати заробляємо, це та сума, по якій ми, як українці, в конкретному році живемо. І тому це буде найбільш справедливий формат виплати і накопичення наших солідарних пенсійних внесків", - наголосила міністр.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, зміни у пенсійному забезпеченні набудуть чинності з липня наступного року.

Зазначається, що нове пенсійне законодавство об’єднує три ключові компоненти: солідарну пенсію, накопичувальну пенсію та добровільні пенсійні накопичення.

"Поєднання солідарної та накопичувальної систем дозволить забезпечити заміщення 60% заробітку особи протягом її життя, що сприятиме підвищенню фінансової стабільності громадян після виходу на пенсію", - повідомили у міністерстві.

Пенсії в Україні – останні новини

В уряді хочуть запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідний проєкт закону (№9212) з Верховної Ради повернули на доопрацювання, а згодом уряд вніс у нього рекомендовані правки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в наступному році в Україні запланували нову індексацію пенсій. Як і в минулі роки, індексація в 2025 році очікується у березні.

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