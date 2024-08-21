В українській державі хочуть запровадити професійну накопичувальну пенсійну систему, поділилася міністр.

Пенсії в Україні можуть нараховувати інакше - в Кабміні хочуть запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, і відповідний проєкт закону (№9212) з Верховної Ради повернули на доопрацювання, а згодом уряд вніс у нього рекомендовані правки. Законопроєкт щодо пенсій можуть бути внесені у парламент у вересні.

Урядовці комплексно підійшли до законопроєкту, оскільки має бути ціла система компонентів, а окремий складник не працюватиме, розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформу". Чиновниця додала, що пенсійна система України, як і багатьох інших держав, передбачає кілька компонентів:

обов'язкову накопичувальну;

добровільну накопичувальну;

солідарну.

Жолнович додала, що в нашій країні ще хочуть запровадити професійну накопичувальну систему.

Відео дня

"Тепер ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році", - сказала міністерка.

За її словами, якщо людина працювала 35 років й кожного місяця отримували таку середню зарплату, якою вона тоді була, то у солідарній пенсійній системі може сподіватися на отримання не менше 30% від заробленої суми.

"Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році. Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази - жоден банк такого приросту не дає", - додала член уряду.

Ще Жолнович сказала, що влада планує запровадити професійні накопичення з 2026 року. "Під це вже розроблений відповідний законопроєкт. Таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця. Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%", - підкреслила вона.

Міністерка сказала, що в Кабміні законопроєкти щодо пенсій планують внести вже наступного місяця. "Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", - поділилася співбесідниця.

Важливі новини України про пенсії - сьогодні це варто знати

У середині липня Пенсійний фонд України повідомив, що в країні нараховувалося 10,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становив 5816,62 гривні, що на 431,37 грн більше, аніж на початку 2024-го (5385,25 грн).

Пізніше Оксана Жолнович сказала, що пенсійний вік в Україні уряд не планує переглядати. Експерт підкреслила, що людина у 65 років за будь-яких обставин може вийти на пенсію.

Вас також можуть зацікавити новини: