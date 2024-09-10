Незважаючи на війну, держава, як і раніше, буде здійснювати всі соціальні виплати.

У наступному році в Україні заплановали нову індексацію пенсій. Про це під час своєї пресконференції 10 вересня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій", – говорить український прем’єр.

Шмигаль додав, що інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росіян. За словами прем’єра, у другому кварталі цього року зростання ВВП склало 3,7%.

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Пенсії в Україні – що треба знати

З 1 травня в Україні змінилися розміри пенсій. Втім, надбавки за віком отримали на всі категорії, а тільки ті, у кого розмір пенсій становив не більше 10 340 грн.

Надбавки за віком становлять:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років – 300 грн;

від 75 до 79 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

В червні було перераховано пенсії для працюючих категорій пенсіонерів. Збільшення виплат провели у зв'язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера є індивідуальною.

Також нагадаємо, що раніше в уряді розповіли, як громадяни можуть купити страховий стаж, аби в майбутньому отримувати більшу пенсію. Як повідомлялось, державні установи відвідувати не треба – всю процедуру можна зробити онлайн.

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