В Україні зросла середня пенсія: в Пенсійному фонді назвали суму

Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 млн осіб.

Середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 жовтня 2026 року складає 7 287,81 гривні. Водночас середній розмір пенсії за рік зріс на 851 грн: на 1 жовтня 2025 року середня пенсія складала 6 436,79 грн.

За даними Пенсійного фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 мільйонів осіб, що на 200 тисяч менше, ніж роком раніше. З цієї кількості працюючі пенсіонери складають 2,8 млн осіб, а середній розмір їх пенсії – 8 019,18 грн.

Що стосується розподілу пенсіонерів за видами призначених виплат, то найбільшу кількість складають пенсіонери, що отримують пенсію за віком (72,25%).

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Пенсію по інвалідності отримують 15,12% від усіх отримувачів. 7,1% громадян отримують пенсію у разі втрати годувальника, а 5% – за вислугу років. Менше 1% складають отримувачі соціальних пенсій (0,49%) та довічного утримання суддів (0,04%).

Пенсії в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, якою буде мінімальна пенсія в Україні в 2027 році та скільки необхідно буде мати страхового стажу для призначення пенсії у 60 років.

У жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій. Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає рівня у 10 340,35 гривні.

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