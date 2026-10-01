У жовтні деяким пенсіонерам збільшать пенсії: кого це стосується

Розмір доплати до пенсії залежить від віку.

У жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій. Про це пише народний депутат Данило Гетманцев.

Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає рівня у 10 340,35 гривні. Доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно.

Розмір доплати залежить від віку:

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від 70 до 74 років – до 300 грн;

від 75 до 79 років – до 456 грн;

від 80 років – до 570 грн.

При цьому доплати не сумуються.

"Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн – до загальних 456 грн. Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою", - зазначив депутат.

Пенсії в Україні - останні новини

Через складну ситуацію з державними фінансами уряд відклав видатки, які не є першочерговими. Водночас, за словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Пенсіонерам в Україні в наступному році проведуть індексацію виплат, яка запланована на початок весни. Це передбачено проєктом бюджета на наступний рік, представленим Кабінетом міністрів.

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