Чверть пенсіонерів отримують менше 4000 гривень: яка ситуація з пенсіями в Україні

Кількість пенсіонерів за рік зменшилася на 283 тисячі осіб.

Середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 липня 2026 року склав 7 272,68 гривні. Водночас середній розмір пенсії за рік зріс більш ніж на 860 грн: на 1 липня 2025 року середня пенсія складала 6 410,17 грн.

За даними Пенсійного фонду України, загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 9 976 619 пенсіонерів, що на 283 тисячі менше, ніж роком раніше.

Найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано у місті Київ – 9 901,43 грн, а найнижчий – у Тернопільській області – 5 656,53 грн.

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Найбільшу групу пенсіонерів становлять одержувачі виплат від 3 001 до 4 000 грн. Таку пенсію отримують 2,4 млн осіб або 24% від загальної кількості.

На другому місці – пенсіонери з виплатами від 4 001 до 5 000 грн. Їх налічується 1,7 млн осіб (17,2%). Пенсії від 5 001 до 6 000 грн отримують 1,5 млн пенсіонерів (14,9%).

Водночас найбільше зросла частка українців із пенсіями від 5 001 до 10 000 грн. Якщо торік такі виплати отримували 29% пенсіонерів (2,98 млн осіб), то нині – 36,5% отримувачів (3,6 млн осіб).

Також збільшилася кількість пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень. Станом на 1 липня 2026 року до цієї категорії належать 1,9 млн осіб, або 18,8% усіх пенсіонерів. Для порівняння, роком раніше таких було 1,5 млн осіб, або 14,8%.

Водночас поменшало українців із найнижчими пенсіями. До 3 тисяч гривень отримують 335,8 тис. осіб (3,4%), тоді як на 1 липня 2025 року таких налічувалося 380 611 осіб (3,7%).

Пенсії в Україні - останні новини

Уряд пропонує повністю змінити принцип нарахування пенсій, відмовившись від застарілих формул. Як розповів голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, найбільше у відсотковому вимірі виграють ті, хто зараз отримує від 3406 до 3458 гривень: їхні виплати планують довести до гарантованого базового рівня – до 6000 грн, як пропонує уряд, або до 7300 грн, якщо буде підтримано варіант Верховної Ради.

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що першим етапом майбутньої пенсійної реформи стане запровадження базової виплати після досягнення визначеного віку. За його словами, ключове завдання цього механізму – скоротити рівень бідності серед людей похилого віку, які через низькі заробітки протягом трудового життя сьогодні отримують пенсії, що не забезпечують навіть базових потреб.

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