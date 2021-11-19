Національний банк України на понеділок, 22 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,98 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол., до євро - на рівні 29,94/29,96 грн/євро.
Курс на 19 листопада:
Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на листопад:
Експерти прогнозують, що протягом листопада курс долара триматиметься високих позицій і коштуватиме орієнтовно 27 гривень.