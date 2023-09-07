Пєсков стверджує, що передача активів Україні, на території якої РФ веде війну "суперечить всьому, що можна уявити з точки зору права".

Уряд Росії "вкрай негативно" поставився до заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що США передадуть Україні гроші російських олігархів.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, зазначивши при цьому, що це незмінно "призведе до судових розглядів", які за його словами "вже ведуться", повідомляє "Комерсант".

"Це так чи інакше призведе до судових розглядів. Жоден випадок незаконного утримання не залишать без уваги. Кожен випадок, звичайно, персональний, і треба розбиратися в деталях. Але це стане наслідком досить серйозних розглядів. Просто так це залишено не буде. Ви знаєте, що в деяких випадках судові розгляди вже ведуться. Деякі наші підприємці досягли успіху в різних країнах", - сказав Пєсков.

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При цьому Пєсков стверджує, що передача активів Україні, на території якої Росія веде повномасштабну загарбницьку війну "суперечить всьому взагалі, що можна уявити з точки зору права".

Передача російських активів Україні

Наприкінці 2022 року у США ухвалили зміни до законодавства, які дозволяють передати Україні конфісковані російські активи.

4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення Української держави.

7 вересня 2023 року стало відомо про те, що Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив про те, що вперше з початку війни США передадуть Україні гроші російських олігархів. Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

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