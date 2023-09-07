Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, США передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів актив.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, підкресливши при цьому, що "ті, хто сприяли агресивній війні Путіна, мають заплатити за це".

"Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів", — заявив Блінкен.

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Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Кошти будуть передані Україні в рамках допомоги, про яку оголосив Блінкен.

Блінкен також зазначив, що США чинять міжнародний тиск на Росію, щоб вона повернулася в "Чорноморську зернову ініціативу".

Крім того, США працюють з Україною над створенням альтернативних маршрутів для поставок зерна в інші країни. Держсекретар запевнив у незмінності позиції США щодо допомоги Україні.

"Моє послання сьогодні від імені президента США Байдена до українського народу таке: так само, як ми підтримували вас, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, ми будемо підтримувати вас, поки ви визначаєте своє майбутнє і відновлюєте вільну, життєдайну, процвітаючу Україну", — підсумував він.

Передача російських активів Україні

Наприкінці 2022 року в США ухвалили ряд важливих змін до законодавства. Завдяки цим змінам активи, конфісковані в осіб, причетних до російської агресії, можуть бути спрямовані на підтримку України.

4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення Української держави.

Санкції проти російських олігархів

3 грудня 2022 року у Британії затримали російського олігарха Фрідмана.

27 грудня 2022 року в Україні було заарештовано майно близького друга Путіна, російського олігарха Алішера Усманова вартістю майже 2 млрд грн. Було встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис.тонн української залізної руди.

31 січня 2023 року в Україні заарештували майно російського олігарха, який є одним з найбільших виробників алюмінію у світі. Загальна вартість арештованих активів перевищила 1 млрд грн. Кошти підприємства були на депозитному рахунку Держмитслужби. В офісі генпрокурора не назвали прізвище олігарха, проте відзначили що його холдинг є одним з найбільших у світі виробників алюмінію.

7 лютого 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула на користь України всі активи ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", що належали громадянину Росії Михайлу Шелкову.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до Путіна.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що заводи російського олігарха Молчанова перейдуть у власність України.

6 вересня 2023 року Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції ЄС. Обмежувальні заходи проти Дмитра Пумпянського і його дружини залишені в силі.

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