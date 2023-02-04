Вперше в історії погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови української держави, зазначив генпрокурор.

Конфісковані у російського олігарха 5,4 млн доларів, будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією РФ.

Про це йдеться у коментарі генерального прокурора України Андрія Костіна, оприлюдненому Офісом генпрокурора. Костін зазначив, що процес передачі коштів розпочався.

Він підкреслив, що це перший такий випадок з конфіскованими російськими активами.

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"Хто підтримує війну рано чи пізно платитиме. Це і є правосуддя. Це і є справедливість. Дякую моєму другу, генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і його команді. Вперше в історії погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови України. Знаю - це лише початок. Вірю - з часом у цивілізованому світі не буде місця для російських олігархів та їхніх зароблених на крові статків", - зазначив Костін.

За його словами, цьому рішенню передувала тривала співпраця Міністерства юстиції США та українського Офісу генпрокурора. Костін звернув увагу про безпрецедентну двопартійну підтримку рішення у Сенаті та Конгресі.

"Наприкінці 2022 року у США ухвалили низку важливих змін до законодавства. Завдяки цим змінам активи, конфісковані в осіб, причетних до російської агресії, можуть бути спрямовані на підтримку України. Кожен українець, так чи інакше, постраждав від цієї війни. Кожен українець має отримати компенсацію. Звісно, втраченого не повернеш - близьких, домівок, планів на мирне життя… Та ми можемо і повинні відновити справедливість. А це означає - змусити агресора заплатити. Заради кожного українця", - сказав Костін.

Конфіскація російських активів - в Україні це варто знати

Довідка УНІАН. Reuters 2 лютого повідомило, що суд у США дав згоду на арешт 5,4 млн доларів на банківському рахунку російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, який потрапив під санкції. Зазначалось, що ухвалене судом рішення прокладає шлях для використання коштів для відновлення зруйнованої російською війною України.

Влада США звинуватила Малофєєва, власника російського телеканалу Tsargrad TV, у фінансуванні сепаратистів у Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

Малофєєв, який заперечував фінансування сепаратистів, потрапив під санкції Вашингтона в 2014 році та звинувачений у порушенні санкцій у 2022 році. Вважається, що він перебуває на волі в Росії.

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