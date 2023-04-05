Найпопулярнішими операціями в цифровому банкінгу серед українців стали поповнення мобільного рахунку, переказ коштів з картки на картку, оплата комунальних послуг та донати.

Українці продовжують активно користуватися цифровими каналами для здійснення банківських операцій, і більше половини з них готові користуватися виключно цифровим банкінгом без відвідування банківських відділень.

Про це свідчать дані переданого УНІАН дослідження компанії Mastercard.

"94% власників карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) віддають перевагу саме мобільним додаткам. Крім цього, більше половини опитаних українців (51%) стверджують, що в найближчі два роки готові повністю перейти в діджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень", - йдеться в дослідженні.

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Зазначається, що частота користування цифровим банкінгом зросла – про це заявляють 43% опитаних респондентів. В цілому, третина українців (31%) заходить в банківський мобільний додаток або онлайн-банкінг щодня, ще 41% роблять це як мінімум кілька разів на тиждень.

Найпопулярнішими операціями в цифровому банкінгу серед українців стали поповнення мобільного рахунку (82%), переказ коштів з картки на картку (80%), оплата комунальних послуг (72%), донати (30%), оплата кредиту (24%), придбання транспортних квитків (23%), відкриття депозитів (14%) і платіжних карток (14%).

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі в цифровому банкінгу, вони відзначають можливість оформити платіжну карту онлайн (61%), управління рахунками різних банків в одному додатку (52%), придбання криптовалюта (27%), покупку квитків на транспорт (27%), отримання фінансових консультацій з управління активами (22%), а також можливість купувати цінні папери та акції (21%).

"Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко і безпечно – в будь-який час і найбільш зручним способом. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектора в часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками", – зазначила віце-президент по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові Ганна Онищенко.

Цифровий банкінг

Міжнародна компанія Mastercard спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях, керуючи платіжною мережею, яка об'єднує споживачів, фінансові установи, торговельні підприємства, державні організації та представників приватного сектора в більш ніж 210 країнах і територіях.

Станом на кінець 2021 року українці віддавали перевагу безготівковим розрахункам. Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень−вересень 2021 року становила 5,655 млрд, що на 31,2% перевищило показник за аналогічний період 2020 року.

У лютому 2022 року повідомлялося про те, що Пекін переходить на електронний юань і банки відмовляються працювати з готівкою.

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