Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 5 копійок – до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Курс під час війни

Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Після того, як Росія напала на Україну, НБУ скасував обмеження на встановлення курсу.

У липні Національний банк послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що може курс долара знизитися на 2-3%, до 37,3-38 грн/дол. Експерт вважає, що така тенденція до зміцнення гривні збережеться до Великодня, а після свят курс повернеться в коридор в 38,3 грн/дол.

Аналітики фінансового тижневика інвестгрупи ICU відзначають, що попит на валюту на роздрібному ринку залишається високим, але активність зміщується в бік готівки. Населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися.

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