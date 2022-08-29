Підприємці були змушені не тільки повністю переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, а й змінювати місця реєстрації.

Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють під окупацією.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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"Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початком повномасштабної війни на території України підприємці були змушені не тільки повністю переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, але і міняти місця реєстрації, щоб почати все знову.

"Якщо бізнес залишається на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "знаходяться в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження", - йдеться на платформі.

Спрощення для бізнесу:

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

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