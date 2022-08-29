Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють під окупацією.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
"Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що з початком повномасштабної війни на території України підприємці були змушені не тільки повністю переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, але і міняти місця реєстрації, щоб почати все знову.
"Якщо бізнес залишається на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "знаходяться в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження", - йдеться на платформі.
Спрощення для бізнесу:
Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.
З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).
8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.
Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.