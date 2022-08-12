30% компаній стверджують, що їхніх фінансових резервів вистачить на період більше року, тоді як у травні таких було 19%.

Український бізнес поліпшив оцінку власної фінансової стійкості.

Про це свідчать результати опитування бізнесу, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"Зараз 30% компаній стверджують, що їхніх фінансових резервів вистачить на період понад рік, тоді як у травні таких було 19%. Майже половина, а саме 48%, оцінюють свою фінансову стійкість на півроку, а ще 16% - на рік. Тільки 2% бізнесів повідомляють, що їхні фінансові резерви вже вичерпалися", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всі опитані компанії вже відновили свою роботу. З них 49% відновили свою діяльність у повному обсязі, а 51% - частково. Серед компаній, що працюють частково, 44% були змушені скоротити географію своєї діяльності, 20% - закрити частину офісів або торгових точок, 18% - перейти в онлайн.

Динаміка виплати компаніями заробітної плати залишається практично незмінною. Так, 61% продовжують виплати в повному обсязі, а 28% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Однак кількість компаній, що скорочують розмір грошової винагороди, зросла до 21%, тоді як у травні таких було 13%. При цьому 7% компаній відправляють персонал в неоплачувану відпустку, а 10% змушені вдаватися до скорочень.

"На жаль, бізнес продовжує зазнавати збитків з кожним новим днем війни. Так, за 5 місяців російської агресії 41% компаній зазнали втрат в 1 млн доларів, 32% оцінили втрати в діапазоні 1-10 млн доларів і 18% повідомляють про втрату понад 10 млн доларів", - повідомили в Асоціації.

При цьому принаймні 38% зазнали втрат від бойових дій безпосередньо. З тих компаній, чиї активи були зруйновані або пошкоджені, половина ще знаходяться на стадії фіксування збитків, 28% звернулися в правоохоронні органи, а 6% сформували позови до національних судів.

Для підтримки та відновлення роботи свого бізнесу тільки 8% залучають державні або міжнародні програми. Зокрема, 5% користуються опцією сплати єдиного податку в розмірі 2% та іншими податковими пільгами.

Кожна п'ята компанія, яка взяла участь в опитуванні, повідомляє, що має філії, офіси або активи на тимчасово окупованих територіях. Разом з тим 12% опитаних бізнесів повідомили, що бойові дії змусили їх релокувати офіс або виробництво в інший регіон в межах країни, і тільки 3% - за кордон.

Спрощення для бізнесу:

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