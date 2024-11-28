Нардеп Ярослав Железняк заявив, що це створить багато незручностей для бізнесу.

Закон про підвищення податків, опублікований сьогодні, набуде чинності вже завтра, 29 листопада. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний правка буде підтримана", – написав він у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що вранці мають опублікувати офіційне розʼяснення.

Якщо протягом 28 днів листопада в Україні діяла ставка 1,5% військового збору, то в останні два дні листопада вона становитиме вже 5%.

Відео дня

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк наголосив, що це створить багато незручностей.

"Це стільки незручностей зробить. 44-и дні тягнули і вже один день могли зачекати. А так потужно створили на рівному місці проблему для бізнесу. Але вже нічого не зробиш – 29 листопада (а не 01 грудня як обіцяли) закон вступить в силу. І решту днів доведеться якось бізнесу перераховувати по ставці 5%", – заявив він.

Підвищення податків в Україні

У четвер, 28 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д), який було ухвалено парламентом ще 10 жовтня.

Він передбачає підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Також встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% і визначається розмір авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Крім цього, встановлюється базова ставка податку на прибуток підприємств небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що документ набуде чинності з 1 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: