Закон про підвищення податків є однією з ключових вимог кредиторів України.

Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"І закон про державний бюджет на 2025 рік, і закон про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями. Це є однією з ключових вимог наших кредиторів, МВФ. Уряд звернувся до Офісу президента, до президента щодо якнайшвидшого підписання цих двох законопроєктів", - сказав він.

За словами прем'єра, обидва закони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного.

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"Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони", - зазначив Шмигаль.

Він розповів, що близько 20 млрд грн цього року і 140 млрд грн наступного року – це та потреба, яку уряд планує закривати через підвищення військового збору.

"Кожна копійка від збільшення такого податку піде на заробітні плати Сил безпеки і оборони", - наголосив очільник уряду.

За словами Шмигаля, 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони, і наступного року на армію витратять понад 2,2 трлн грн, що є значно більшим, ніж бюджет країни мирного часу.

Прем'єр зазначив, що половину оборонного бюджету становить зарплата наших захисників і захисниць. 739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї, а майже 47 млрд грн спрямують на закупівлю дронів і 55 млрд грн — на модернізацію ОПК.

"Україна фінансує свою армію самостійно, а від партнерів залучаємо кошти на цивільну частину бюджету. Розуміємо, з яких джерел будуть надходити ці кошти і як будемо покривати всі видатки", - підкреслив Шмигаль.

Підвищення податків в Україні

10 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про підвищення податків. Він, зокрема, передбачає підвищення військового збору до 5% з нинішніх 1,5%.

Крім цього, закон передбачає встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи та встановлення військового збору для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць.

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