Документ набере чинності з 1 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д). Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт було прийнято парламентом у другому читанні ще 10 жовтня. Очікувалося, що підвищення податків відбудеться заднім числом з жовтня, проте президент довго не підписував ухвалений проєкт закону. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він вступить в силу з 1 грудня.

Закон, зокрема, передбачає підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Так, ФОПи-платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збі у розмірі 1% від доходу. При цьому для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи військовий збір встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць (мінімальна зарплата наразі складає 8 000 грн, отже, військовий збір складе 800 грн).

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Також законом встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% і визначається розмір авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Крім цього, встановлюєтья базова ставка податку на прибуток підприємств небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Підвищення податків в Україні - головні новини

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня. За його словами, близько 20 млрд грн цього року і 140 млрд грн наступного року – це та потреба, яку уряд планує закривати через підвищення військового збору.

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