У парламенті очікують на підпис президента під законом про збільшення податків, зазначила народна обраниця.

Верховна Рада України може ще раз підвищити податки.

Парламент може взятися за підвищення податків наприкінці 2024-го чи у 2025 році, розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в коментарі "Новини.LIVE".

Політик зазначила, що ВР у першому читанні ухвалила держбюджет на наступний рік, а друге, на її думку, має відбутися наприкінці листопада (усього читань три).

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"Бюджет незбалансований через те, що ми очікуємо підпис президента під законом про збільшення податків. Нам треба десь взяти 120 мільярдів, які вже є у проєкті бюджету на армію, але не підкріплені підвищенням податків", - сказала народна обраниця.

Депутат також спрогнозувала, коли Рада може знову розглядати питання про підвищення податків:

"І я думаю, що ми ще, на жаль, повернемося до наступної ітерації підвищення податків, можливо, наприкінці цього року чи вже у наступному році".

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10 жовтня парламент ухвалив закон про історичне підвищення податків в Україні. Документ підтримали 247 нардепів.

Зокрема, документом передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% та встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, які платять єдиний податок першої, другої та четвертої груп на рівні 10% від суми мінімальної місячної зарплати. Зараз "мінімалка" становить 8 000 гривень, отже, потрібно буде заплатити 800 грн.

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