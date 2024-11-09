Верховна Рада України може ще раз підвищити податки.
Парламент може взятися за підвищення податків наприкінці 2024-го чи у 2025 році, розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в коментарі "Новини.LIVE".
Політик зазначила, що ВР у першому читанні ухвалила держбюджет на наступний рік, а друге, на її думку, має відбутися наприкінці листопада (усього читань три).
"Бюджет незбалансований через те, що ми очікуємо підпис президента під законом про збільшення податків. Нам треба десь взяти 120 мільярдів, які вже є у проєкті бюджету на армію, але не підкріплені підвищенням податків", - сказала народна обраниця.
Депутат також спрогнозувала, коли Рада може знову розглядати питання про підвищення податків:
"І я думаю, що ми ще, на жаль, повернемося до наступної ітерації підвищення податків, можливо, наприкінці цього року чи вже у наступному році".
Важливі новини України - що повідомлялося
10 жовтня парламент ухвалив закон про історичне підвищення податків в Україні. Документ підтримали 247 нардепів.
Зокрема, документом передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% та встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, які платять єдиний податок першої, другої та четвертої груп на рівні 10% від суми мінімальної місячної зарплати. Зараз "мінімалка" становить 8 000 гривень, отже, потрібно буде заплатити 800 грн.