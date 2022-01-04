При цьому за весь 2021 рік долар знизився до гривні на 3,5%, а євро подешевшав до національної валюти на 11%.

У грудні 2021 року другий місяць поспіль гривня знизилася як до долара, так і до євро, і в січні року може продовжити помірне зниження.

Такий прогноз озвучив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі, переданому УНІАН.

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"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9 - 31,5 грн", - сказано в повідомленні.

Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за грудень виріс з 27,17 до 27,28 грн (+0,4%). Курс євро за цей же час виріс з 30,65 до 30,92 грн (+0,9%). Більш сильне в порівнянні з доларом зростання європейської валюти пов'язане зі зростанням євро щодо долара на світовому валютному ринку.

При цьому за весь 2021 рік долар знизився до гривні на 3,5%, а євро подешевшав до національної валюти на 11%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає третє місце по зміцненню до долара за рік після вірменського і грузинського ларі. По падінню в грудні гривня посіла друге місце з кінця, сильніше до долара знизився лише Узбецький сум.

У грудні, як і в листопаді, на гривню тиснуло загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Однак після телефонної розмови Байдена і Путіна ризики військового конфлікту знизилися, і падіння гривні було скромніше, ніж у листопаді.

Завадив більш глибокому зниженню гривні й Нацбанк, який 9 грудня підвищив облікову ставку до 9% річних. У заяві регулятора було зазначено, що це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до 5%. При цьому, у разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків, Нацбанк готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях.

Курс на 4 січня:

Національний банк України на вівторок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.