Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,17 грн/євро.

Національний банк України на середу, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,51 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,17 грн/євро, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,57/27,59 грн/дол., до євро - на рівні 31,23/31,26 грн/євро.

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Курс на 11 січня:

Національний банк України на вівторок, 11 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.