Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,46 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 20 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,70 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 31,46 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,66/26,68 грн/дол., до євро - на рівні 31,42/31,44 грн/євро.

Курс на 17 вересня:

Національний банк України на п'ятницю, 17 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Курс долара і держбюджет-2022:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій