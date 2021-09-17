Національний банк України на понеділок, 20 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,70 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 31,46 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,66/26,68 грн/дол., до євро - на рівні 31,42/31,44 грн/євро.
Курс на 17 вересня:
Національний банк України на п'ятницю, 17 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Курс долара і держбюджет-2022:
Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.