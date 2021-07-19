Курс гривні до євро зміцнився до 32,03 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 20 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,03 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2721,32 (19 липня – 2723,01)

100 EUR – 3203,13 (19 липня - 3214,1)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,21/27,23 грн/дол., до євро - на рівні 32,06/32,08 грн/євро.

Курс на 19 липня

Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький