Курс гривні до євро зміцнився до 32,14 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2723,01 (16 липня - 2729,05)

100 EUR - 3214,1 (16 липня - 3223,69)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,22/27,24 грн/дол., до євро - на рівні 32,10/32,12 грн/євро.

Курс на 16 липня

Національний банк України на п'ятницю, 16 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький