Національний банк на сьогодні встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн/дол.

Гривня протягом найближчого тижня помірно подорожчає стосовно долар - до рівня 27,20 грн/дол. на міжбанківському та 27,10/27,30 грн / дол. на готівковому валютному ринку.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,20 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,10/27,30 грн", - сказано в коментарі експерта, переданому УНІАН.

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Відзначається, з минулого понеділка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,32 до 27,23 грн (мінус 0,3%). Середній курс купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизився з 27,28/27,30 до 27,20 / 27,22 (мінус 0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Курс на 19 липня

Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький