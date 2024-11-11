Зараз усі невійськові видатки державного бюджету фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги.

Державний бюджет на наступний рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати всю цивільну частину бюджетних витрат. Якщо фінансова допомога зупиниться, фінансувати ці витрати буде нічим, заявила нардеп Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE.

Так, на пряме запитання ведучого, чи є "план Б" на випадок зупинки зовнішнього фінансування, народна обраниця відповіла однозначно:

"Я думаю, що є "план Б", абсолютно точно: зупинити усі виплати, крім військових. І переживати всім разом – тому що це воєнний стан той, який має бути – об’єднатися, знайти інші механізми допомоги, виплат, обмежень", – заявила вона.

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Южаніна зауважила, що поточний бюджет теж складено не оптимально, і в ньому є видатки, від яких можна було б утриматися. Наприклад, нардеп розкритикувала збільшення витрат на дорожню інфраструктуру.

Захід може зупинити допомогу Україні

Як писав УНІАН, одразу після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США угорський прем’єр Віктор Орбан закликав переглянути стратегію Євросоюзу щодо підтримки України. Зокрема він хоче скасувати раніше узгоджений кредит у 50 мільярдів євро, який Україні мали надати ЄС та США.

Тим часом у Республіканській партії США уже заявили, що не планують запускати нову програму допомоги Україні після того, як Байден цього року вичерпає фінансування заа попередньою програмою.

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