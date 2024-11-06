Зокрема угорський прем'єр занепокоєний долею 50-мільярдного кредиту Україні.

У зв’язку з перемогою Дональда Трампа на виборах президента США Європейський союз повинен виробити нову стратегію дій щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті тюркомовних країн у Киргизстані, пише Magyar Nemzet.

За словами Орбана, перемога республіканців в Америці "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія", – сказав він.

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Зокрема Орбана непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України, який раніше був узгоджений країнами G7 і який в основному буде профінансований спільно Євросоюзом і США.

Угорський прем’єр зауважив, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть зробити вже цього четверга на неформальному саміті ЄС у Будапешті.

Вибори в США: чого чекають від перемоги Трампа

Як писав УНІАН, у Євросоюзі побоюються початку торговельної війни зі США через те, що під час передвиборчих перегонів Трамп неодноразово обіцяв запровадити мита на європейський імпорт. Такі спроби він вже робив під час свого першого президентства.

Тим часом екс-президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що прихід Дональда Трампа до влади у США не матиме негайного впливу на війну в Україні. Однак новообраний президент Америки, на його думку, очікуватиме від Києва певної гнучкості у питаннях досягнення миру.

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