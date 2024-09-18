Рекордна для України сума: Рада збільшила цьогорічні видатки бюджету на 500 млрд гривень

Тепер видатки становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон (№ 11417) щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. За – 298", - написав він у Telegram.

За словами Железянка, таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

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У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що потреба в додаткових видатках викликана необхідністю належного фінансового забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави, подолання негативних наслідків, спричинених широкомасштабною збройною агресією РФ проти України.

"Реалізація акта призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 2,8 % та граничного обсягу державного боргу на 220, 090 млрд гривень", - йдеться в документі.

Державний бюджет – останні новини

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

У Кабінеті міністрів запропонували відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в межах проєкту бюджету на 2025 рік. В уряді наголосили, що "вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році".

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