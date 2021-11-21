Плани на пенсію. Що варто знати молодим, щоб на старості грошей вистачало

На питання про пенсію можна побачити різні реакції українців. Хтось відверто відповідає, що ще не замислювався над цим питанням. Хтось зізнається, що ні на що не розраховує, пливе за течією. А хтось навіть тікає. Але здебільшого всі дивуються: чого, раптом їх питають про якісь там старчі виплати, до яких ще три десятиліття. Та насправді готуватися до пенсії потрібно змолоду.

Навіть якщо вам лише тридцять, замислитись про пенсію не рано. Коли дочитаєте цей матеріал до кінця, можливо, вам навіть захочеться зазирнути у свій особистий пенсійний кабінет. Навіть якщо ви досі про нього нічого не чули. І, до речі, може статися так, що саме вам пенсія від держави взагалі не світить.

Свій "пункт опитування" ТСН.Тиждень розгорнув у багатолюдному парку в одному зі спальних районів столиці. Молоді сім’ї, безтурботні закохані, затяті спортсмени і підприємці - ідеальні кандидати для експерименту.

Для усіх ТСН.Тиждень підготував прості питання:

На вашу думку, яка зараз мінімальна пенсія в Україні? Хто має забезпечувати людину на старості? Як ви зазвичай робите заощадження?

Втім, у них ми заклали подвійне дно. Допоміг у цьому дослідник суспільної думки Андрій Сухарина. Протягом усього експерименту ТСН.Тижня він був поруч. Тож наприкінці виніс вирок, чи розуміє покоління 30+, наскільки велетенська пенсійна катастрофа насувається.

Що держава і самі громадяни мають зробити вже зараз, аби не жебракувати у старості?

Пенсійна пастка. Чому мінімальна пенсія така маленька?

На жаль, під час опитування виявилось, що багато українців навіть не знають, хто має оплатити їх пенсійний рахунок – держава, діти, чи вони самі.

"Якщо подумати, я ж начебто плачу податки. То за них мене мають утримувати трохи", "…Працюю офіційно, тому на пенсію заробляю", "Держава і діти", "Хороше запитання. Думаю, якщо людина працювала і платила податки. То держава…" - в основному, так думають українці. Та найчастіше доводилося чути, що потурбуватись про пенсіонерів у майбутньому має держава. Та чи готова вона видати вам квиток члена клубу майбутніх пенсіонерів?

На жаль, прогноз жахливий. 60% тридцятирічних не матимуть пенсії. Взагалі!

І це не залякування з боку ТСН.Тижня. Просто усвідомте, від чого залежить перспектива вашого пенсійного майбутнього.

ТСН.Тиждень виділив всього три складові:

Потрібно працювати офіційно.

Довго і безперервно (35 років).

І бажано - на хорошій зарплаті. Чи вона вища - тим краща пенсія. Принаймні так зараз декларує держава.

Та найголовніше - щомісяця платити внески у пенсійний фонд. Тільки так вам зарахують страховий стаж. Зазвичай це робить роботодавець. А от для тих, хто не дає нічого, клуб пенсіонерів буде закритим, стверджує економіст Дмитро Боярчук.

"Якщо ви працюєте десь за кордоном (увага, працюєте неофіційно), або взагалі не працюєте, то ви просто не будете мати права на державну пенсію", - каже він ТСН.Тижню.

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Втім, час на придбання членського квитка у нашого покоління ще є. Інакше - соціальна допомога. І, до речі, щоб одразу розвіяти будь-які ілюзії, зауважте - вона менша навіть за мінімальну пенсію.

Два долари на день

Не хочеться вас засмучувати, але більшість молоді навіть не знає, яка наразі мінімальна пенсійна виплата. Аналітик Фонду демократичні ініціативи Андрій Сухарина запропонував включити це питання у вуличне опитування ТСН.Тижня. "Я сам спеціально гуглив, чи правильно я знаю", - розповів він.

Правильна відповідь – 1874 гривні на місяць.

А ось до чого готуються українці: "Наразі шість тисяч…", "Я сподіваюся, що десь шість тисяч, але інтуїція каже, що десь три тисячі. Не менше, ніж три тисячі…", "…Сподіваюсь, що три тисячі", "У мене буде гарна пенсія. Я 30 років працюю законно, з трудовою…".

Щоб дізнатись розмір вашої майбутньої пенсії, просто зараз зазирніть у свій особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Зробити це легко навіть у телефоні за допомогою айді-банкінга, тисніть пенсійний калькулятор і рахуйте вашу грошову старість. Цілком ймовірно, що когось вона навіть задовольнить.

Однак які б прекрасні цифри ви в тому пенсійному калькуляторі не побачили, це все одно буде менше, ніж ви отримуєте зараз, поки працюєте. Питання лише - наскільки.

Цей фокус має цілком наукове пояснення і називається коефіцієнт заміщення. В розвинених країнах Європи він колосальний - 95 відсотків. Тобто пенсія плюс-мінус така ж, як і зарплата. А що у нас?

ТСН.Тиждень підрахував, що раніше було 54%. Зараз – 29%.

Але у майбутньому ситуація буде ще гірша. У 2050 році будемо жити на п’яту частину зарплати…

Подвійний пенсійний рахунок

Кажуть, щасливі пенсіонери ті, хто почали відкладати гроші у свої тридцять. На запитання ТСН.Тижня "Як ви зазвичай робите заощадження?", ми почули такі відповіді: "Думаю трошки наперед. Плюс страхування життя. Ну, і пенсія – є накопичувальні програми…", "Валюта. Я хочу депозит, але ліньки йти в банк, тому поки що – під матрацом", "Облігації…", "Нерухомість…", "Який депозит? 0,75%?!? Під матрацом!".

Усі ці варіанти майбутніх пенсійних рахунків виникли через те, що інших у держави просто немає. Є тільки напівдихаюча солідарна система. І вона запропонує вам лиш 5-ту частку від зарплати.

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"Модель солідарної системи недієздатна. Тобто вона не робоча. Це найбільші витрати бюджету. Ці всі гроші потрібно видавлювати через платників податків", - каже ТСН.Тижню економіст Дмитро Боярчук.

Щоб якось полегшити цей тиск, нині дуже обережно в Уряді почали обговорювати, як дати українцям змогу накопичувати на пенсію самостійно. Але - під пильним оком держави.

Ідея в тому, щоб у кожного працюючого українця з’явився свій персональний пенсійний рахунок. В додаток до звичайної пенсії. Формула накопичувальної системи пенсій схожа на акційну пропозицію - один плюс один дорівнює три.

Як це відбуватиметься, ТСН.Тижню пояснює міністр соціальної політики Марина Лазебна: "Ми пропонуємо наступну модель: по-перше, обов’язково один відсоток сплачує роботодавець в межах того ЄСВ, який у нас є. По-друге, людина добровільно до цього свого одного відсотка, який за неї перерахував роботодавець, теж відкладає один відсоток від своєї заробітної плати. Але якщо людина це зробить, держава (от в чому мотивація) їй в такому ж самому розмірі на рахунок перерахує таку саму суму".

Ця акція від держави може запрацювати вже за кілька років. І тоді ми з вами почнемо нашу пенсійну історію з чистого аркуша. А поки міністр фінансів Сергій Марченко агітує ТСН.Тиждень і себе подвоїти пенсійний рахунок. Гроші, каже, знайдуться.

"В тому-то і справа, що я не накопичую. Я відверто кажу: тому що не існує систем, коли б це було обов’язково. А добровільно я чомусь не прийняв рішення. Тут подвійна мотивація. З одного боку, я замотивований, як міністр фінансів, а з іншого боку, як пересічний громадянин, якому небайдуже, що зі мною буде там через 20-25 років", - каже Сергій Марченко ТСН.Тижню.

Ця система має подвоїти шанси молодого покоління на достойну старість. Ну, а експерт ТСН.Тижня Андрій Сухарина, послухавши результати нашого опитування, виносить вердикт.

"Більшість людей вже не розраховує сліпо на державу, але такий розрахунок все ж таки є. Не розраховують на достойну пенсію", - каже аналітик Фонду демократичних ініціатив.

Та наразі давня задачка "як накопичити на достойне життя, коли працювати буде не сила, а залежати від дітей не хочеться?", в Україні рішення не має. Держава лиш обіцяє варіанти. Обіцяє давно і щоразу різні.

Ірина Прокоф’єва, Валентин Шилко, Ігор Сулій

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