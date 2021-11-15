Передбачається, що обов'язкові внески будуть здійснюватися на користь людей роботодавцями за рахунок зниження ЄСВ без зростання податкового навантаження на бізнес.

Реформа по введенню обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році за умови, що до кінця поточного року парламент ухвалить відповідний законопроект.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю виданню "Факти", повідомила прес-служба Міністерства.

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"Якщо до кінця поточного року відповідний законопроект буде прийнятий за основу, вважаю, що старт реформи відбудеться у 2024 році. Нам потрібен мінімум рік на відпрацювання технічної взаємодії єдиного соціального реєстру з усіма суб'єктами інформаційного обміну. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідно мінімум півтора року на підготовку нормативної бази", - сказала Лазебна.

Вона додала, що сьогодні все залежить від парламенту і підкреслила, що слід прискорити цей процес.

Також міністр розповіла, що під час обговорення цього питання на засіданні робочої групи експерти підтримали концептуальні підходи до моделі внесків на загальнообов'язкове пенсійне накопичення.

"Передбачається, що обов'язкові внески будуть здійснюватися на користь людей роботодавцями за рахунок зниження єдиного соціального внеску, без зростання податкового навантаження на бізнес. Людина буде платити внески за рахунок власної зарплати на добровільній основі. При цьому на користь тих людей, які вирішать платити накопичувальні внески за свій рахунок, держава буде робити додаткові стимулюючі внески", - зазначила Лазебна.

За її словами, таким чином не відбуватиметься примус громадян до сплати накопичувальних внесків за свій рахунок. Натомість будуть ефективні стимули до добровільної участі людей у сплаті внесків та гнучкі умови розвитку системи надалі.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопиченнях цієї осені.

Автор: Катерина Жирій