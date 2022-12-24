Подарунки під ялинку: що українці будуть дарувати та очікують отримати на Новий рік та Різдво

В Україні розпочався період зимових свят. Звичайно, що грандіозних святкувань цьогоріч через війну не буде, але це не відміняє традиційну купівлю подарунків для найближчих. УНІАН з’ясовував, що в цьому році очікують українці знайти під ялинкою, що планують самі дарувати та скільки це коштуватиме.

Попри виклики жорстокої війни, тимчасові блекаути та постійні ракетні загрози Україна увійшла в період новорічних свят. І чимало міст вже поставили на своїх площах "ялинки незламності". Вони є своєрідним нагадуванням про зимові свята та дарують нам хоча б краплю теплого різдвяного настрою.

Українці намагаються готуватись до Нового року та Різдва, які, якщо не завадять бойові або інші професійні чергування, скоріш за все, святкуватимуться в тихій домашній обстановці або у товаристві побратимів. Частиною цієї підготовки є закупівля подарунків для близьких та рідних.

Очевидно, що в цьому році найкращими подарунками для багатьох з нас стануть гаджети для подолання темряви та холоду.

"Я очікую отримати під ялинку павербанк з сонячною батареєю. Бо вдома часто вимикають електрику, тому додаткове джерело живлення зайвим точно не буде", - розповіла кореспонденту УНІАН киянка Марина.

А столична жителька Ольга своєму чоловікові і сину планує подарувати теплі спортивні костюми.

"В нас в будинку разом зі світлом вимикається і опалення. Тож теплий одяг буде потрібним і практичним подарунком", - підкреслила вона.

Особливості передсвяткового шопінгу

Непереможний український народ неодноразово вже доводив, що нас не зламати. Тому ті складнощі, які нам зараз підкидують криваві рашисти, не змушують наших громадян відмовитись від передноворічних закупок. Отож які особливості мають святкові покупки цьогоріч?

Результати опитування українських споживачів від компанії "Делойт" показали, що дух новорічно-різдвяного шопінгу живий. Адже більшість українців (61 відсоток), попри все, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.

Згідно з дослідженням, бюджет майже половини українців (49 відсотків) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тисяч гривень.

Що важливо, понад 60 відсотків українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни. А 63 відсотки українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець ще не залишив російський ринок.

В мережі магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" відмітили, що, як і в довоєнний час, українці йдуть купувати подарунки в переддень свята.

"Варто відзначити, що ми не позбулися довоєнної звички прямувати в магазин в останній момент. Це саме спостерігаємо і цьогоріч. Перший пік продажів припав напередодні дня Святого Миколая, зокрема 18 грудня", - зазначив комерційний директор компанії В’ячеслав Склонний в коментарі УНІАН.

Він повідомив, що другий пік продажів очікується у вихідні напередодні католицького Різдва.

"І традиційно, найбільші продажі у році – останні три дні перед Новим роком. Прогнозуємо, що пік може припасти саме на 31 число, оскільки це перший і єдиний вихідний перед святом", - розповів Склонний.

Вибір подарунків

В умовах частих відключень світла, тепла та води омріяними подарунками українців стали більш корисні та практичні товари. Саме тому перед святами в магазинах вибір українців найчастіше припадає на гаджети, які якнайдовше працюють без підзарядки або ж є додатковим джерелом живлення.

Наприклад, у мережі "Фокстрот" перед Днем Святого Миколая відвідувачі купували смартфони, повербанки, навушники, смарт-годинники, ігрові приставки. Продажі в цей період зросли на 25 відсотків відносно до попереднього тижня.

Загалом, як зазначили в мережі, за останні два місяці, після першого масованого обстрілу вітчизняної енергетичної інфраструктури, структура попиту в їхніх магазинах дуже змінилась.

"Особливо, суттєво впали продажі великої побутової, вбудованої техніки і телевізорів. Якщо до 10 жовтня падіння було до 40 відсотків, то після – мінус 60-70 відсотків. Тобто по відношенню до минулого року ці групи товарів впали у 2-2,5 рази", - розповів комерційний директор компанії.

Проте, за його словами, попит на портативні пристрої – ноутбуки, смартфони, повербанки, джерела живлення, генератори – навпаки зріс, особливо щодо останніх трьох позицій, продажі яких зросли в декілька, а то й в десятки разів.

В мережі техніки та електроніки MOYO також спостерігається зміщення акцентів від традиційних подарунків у бік актуальних та практичних товарів.

"Подарунки на 2023 новий рік стають більш практичними: це підтверджує зростаючий у грудні попит на ліхтарі, павербанки, джерела безперебійного живлення, газові плитки, невеликі сонячні батареї та світлодіодні акумуляторні лампи. 4G-модеми та радіоприймачі на батарейках — взагалі хіт продажів! Загалом попит на так звані "гаджети для блекауту" зріс на 200-500 відсотків у порівнянні з міжсезонням", – повідомили УНІАН в компанії.

Утім, смартфони, планшети, ноутбуки, побутова техніка та дитячі іграшки нікуди не зникли з топу новорічних подарунків: попит на ці товарні категорії в MOYO очікувано зріс у сезон розпродажів, акцій та знижок. А у сегменті бюджетних подарунків лідерами продажів є чашки, келихи та інший посуд, а також пледи.

Зміна цін та витрат

Цьогоріч, на жаль, підготувати новорічні подарунки сім’ї та друзям обійдеться в копієчку. Передноворічний період й так завжди був доволі витратним. А зараз під впливом різних негараздів, викликаних війною російських загарбників проти України, треба бути готовим витрачати ще більше.

У "Фокстроті" підрахували, якщо порівнювати рік до року, то ціни на техніку збільшилися на 35 відсотків – пропорційно до зростання курсу долара до гривні.

"Покупці ж, за нашою аналітикою, готові витратити на подарунки в середньому 5 тисяч гривень. Якщо є певні заощадження на конкретну покупку – то сума складає 10-15 тисяч гривень", – повідомили в мережі магазинів.

Згідно з даними від MOYO, у цьому році українці витрачають приблизно на 20-30 відсотків більше, ніж минулого року.

"У зв’язку зі зростанням курсу валют та подорожчанням логістики ціни на імпортні товари змінилися в залежності від сегменту та рівня попиту на 10-50 відсотків і більше", – проаналізували в компанії.

Цьогорічні зимові свята не будуть сповнені веселощами та безтурботністю. Але вони будуть приводом по можливості відвідати близьких та рідних, щоб подарувати їм хоч трохи святкового настрою і відволікти від важких реалій.

Порадувати сім’ю та друзів подарунками цьогоріч буде досить витратно. Але при бажанні можна знайти і бюджетні варіанти презентів. До того ж на цей раз не потрібно ламати голову аби вигадати, що б подарувати. Бо, наприклад, теплий плед чи одяг або павербанк чи стильний ліхтарик зможе порадувати кожного.

Але, звичайно, найомріянішим подарунком для всіх українців стане перемога над російськими загарбниками та мир в країні. Тож давайте всі разом під бій годинників біля ялинки загадаємо це бажання, і нехай новий рік неодмінно нам його подарує.

Альона Кириченко