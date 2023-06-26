Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС.

У керівниці одного із сусідніх з Києвом регіональних управлінь Державної податкової служби пройшли обшуки за фактом придбання елітної нерухомості у столиці.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, у 2023 році матір податківиці набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів міста Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна суттєво перевищує офіційні доходи як самої податківиці, так і її матері.

Як зазначає ДБР, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в АР Крим, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна.

Правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи чиновниці (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Перевіряються факти можливого отримання доходу від продажу майна на тимчасово окупованій території України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Обшуки у податковій

1 лютого 2023 року керівницю податкової Києва викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

4 лютого 2023 року голова податкової служби Києва написала заяву на звільнення після обшуків.

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