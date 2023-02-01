Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

Виконувачку обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій викрили на багатомільйонних оборудках.

"Зловживаючи владою та службовим становищем виконувачка обов’язків начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - повідомили у ДБР, додаючи, що це спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, з 07 лютого 2022 і по цей час виконувачкою обов’язків начальника Головного управління ДПС у Києві є державна службовиця 4 рангу Оксана Датій.

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Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

"Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", - заявили у ДБР.

Також оперативники досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві, який, як зазначається, не відповідає рівню її офіційних доходів.

"Вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами", - інформують у ДБР.

Зазначається, що загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

Обшуки у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій - цікаві подробиці

1 лютого у межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи в.о. голови київської податкової Оксани Датій. За інформацією ДБР, під час слідчих дій вже знайдено 158 тис. доларів США, 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

За інформацією ЗМІ, під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій знайшли список бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

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