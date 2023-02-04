Скандальній виконуючій обов'язки голови податкової інспекції можуть повідомити про підозру у зв'язку з незаконним збагаченням.

Скандальна виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення після того, як у неї пройшли обшуки. Колишній в.о. керівника можуть повідомити про підозру у зв'язку з незаконним збагаченням.

Такою інформацією поділилося видання LB з посиланням на власні джерела в податковій службі. Співрозмовник журналістів розповів: "Написала заяву відразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що вона є. Однак насправді [вона] займалася дрібними справами, системного там нічого немає".

Як доказ джерело порталу надало фотографію заяви. На знімку видно, що Датій вирішила звільнитися "за власним бажанням".

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Обшуки у Датій: основна інформація

У середу, 1 лютого, пройшли численні обшуки у чиновників. Вони торкнулися і Датій, до якої навідалися слідчі ДБР.

За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми зі штучного завищення валових витрат окремими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. Податкова служба також причетна до незаконного відшкодування ПДВ.

За експертними оцінками, в результаті цієї діяльності в тіньовий оборот в сукупності потрапило 45 мільярдів гривень.

ДБР під час обшуків виявила 158 тис. доларів США, 530 тис. грн і 2,2 тис. євро, елітний годинник, автомобілі та інше. А ще Датій володіє трьома квартирами в Києві і будинком біля столиці. Загальна вартість нерухомості — 1,2 млн доларів.

Слідчі також знайшли список бажань, в якому були записані мільйон доларів, соболина шуба і годинник Breguet.

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