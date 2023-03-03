За словами Шмигаля, до кінця опалювального сезону жодні тарифи підніматися не будуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви населення не постраждають від необхідності відновлювати зруйновану енергетику за рахунок перегляду тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи питання можливого підвищення тарифів на електроенергію.

"До кінця опалювального сезону - ми якщо дали обіцянку, то виконаємо її - жодні тарифи змінюватися не будуть", - сказав він.

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Він додав, що зруйновану росіянами інфраструктуру потрібно відновлювати і це неможливо покрити за рахунок нинішніх коштів енергокомпанії, тому що вони продають електроенергію за регульовано зниженими цінами.

Глава Кабміну зазначив, що все енергетичне співтовариство працює над тим, щоб не допустити глибокої енергетичної кризи. Однак Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви не відчують можливого фінансового навантаження через комунальні тарифи.

"Уряд та Офіс президента однозначно можуть пообіцяти, що люди, вразливі верстви населення не можуть постраждати через будь-яку реалізацію проектів з розвитку відновлення, стабілізації, розвитку енергетики України. Тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано і виважено, але шлях до електроринку, до ринку газу, до розвитку цивілізованого енергетичного ринку для України важливий", - пояснив Шмигаль

Тарифи під час війни

Багато років в Україні відкладали болюче питання підняття тарифів на електроенергію для населення: суттєво вони не змінюються з березня 2017 року.

У травні 2022 року Кабмін ухвалив законопроекти про введення на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторію на підвищення комунальних тарифів.

Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 грн – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

Діючі тарифи на електроенергію для домогосподарств діють до 31 березня цього року.

У НКРЕКП повідомили про те, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

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