Долар та євро подорожчали на одну гривню.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти подорожчав на 1 гривню - до 40,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також ослаб на 1 гривню - до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,60 грн за дол., євро - 39,90 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро - 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: