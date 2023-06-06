Наразі неможливо зняти кошти з банкоматів.

У "ПриватБанку" стався масштабний збій. Через це не було змоги зняти кошти з банкомату і розрахуватися карткою, повідомили в прес-службі банку.

"Нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали. Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи", - йдеться в повідомленні.

Трохи згодом у банку доповнили, що проблему вже локалізовано.

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"Всі сервіси "ПриватБанку" працюють в нормальному режимі", - повідомили в банку

ПриватБанк - останні новини

Минулого тижня український "ПриватБанк" зупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Зазначається, що для отримання таких послуг тепер необхідно звертатися до кас відділень банку. Причину зупинки прийому валюти в прес-службі не пояснили. До цього "ПриватБанк" був єдиним українським банком, що приймає іноземну валюту через термінали.

В квітні стався збій в роботі системи "ПриватБанку", що спричинив проблеми при здійсненні платежів.

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