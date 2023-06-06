У "ПриватБанку" стався масштабний збій / фото УНІАН

У "ПриватБанку" стався масштабний збій. Через це не було змоги зняти кошти з банкомату і розрахуватися карткою, повідомили в прес-службі банку. 

"Нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.  Всі залучені IT-фахівці працюють над  найшвидшим відновленням стабільної роботи", - йдеться в повідомленні.

Трохи згодом у банку доповнили, що проблему вже локалізовано.

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"Всі сервіси "ПриватБанку" працюють в нормальному режимі", - повідомили в банку 

ПриватБанк - останні новини 

Минулого тижня український "ПриватБанк" зупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Зазначається, що для отримання таких послуг тепер необхідно звертатися до кас відділень банку. Причину зупинки прийому валюти в прес-службі не пояснили. До цього "ПриватБанк" був єдиним українським банком, що приймає іноземну валюту через термінали. 

В квітні стався збій в роботі системи "ПриватБанку", що спричинив проблеми при здійсненні платежів.

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