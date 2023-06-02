Тепер провести такі операції можна тільки в касі банку.

Український "ПриватБанк" призупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування.

Про це пише "Мінфін" з посиланням на прес-службу банку. "В даний час відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карт, валютних депозитів, погашення валютних кредитів в терміналі самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для отримання таких послуг тепер необхідно звертатися до кас відділень банку. Причину зупинки прийому валюти в прес-службі не пояснили.

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"ПриватБанк" не приймає долари і євро в терміналах: деталі

Як відомо, "ПриватБанк" був єдиним українським банком, що приймає іноземну валюту через термінали.

Спеціліст "Ощадбанку" Антон Тютюн розповів, що вони запускали таку послугу ще в 2020 році, проте закрили її через кілька місяців. Проблема полягала в тому, що клієнти банку використовували старі та пошкоджені купюри. "На жаль, крім як на інкасо дівати їх нікуди", - пояснив Тютюн.

Наразі невідомо, чи відновить банк прийом іноземної валюти в майбутньому.

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