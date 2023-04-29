У "ПриватБанку" заявили, що знають про проблему і працюють над її усуненням.

Сьогодні, 29 квітня 2023 р. стався збій в роботі системи "ПриватБанку", що спричинив проблеми при здійсненні платежів клієнтами monobank.

Як передає кореспондент УНІАН, оплатити покупки в магазинах банківською картою було неможливо, оскільки система не працювала і видавала помилку. Переслати гроші на карту іншого банку також було неможливо.

У "ПриватБанку" заявили, що знають про проблему і працюють над її усуненням.

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Для здійснення покупок в магазинах клієнтам "ПриватБанку" радили або почекати усунення технічної несправності, або зняти кошти в найближчому банкоматі і оплатити покупку готівкою.

Співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram повідомив про те, що технічній збій в роботі "ПриватБанк" торкнувся і клієнтів monobank.

За словами Гороховського клієнти monobank зіткнулися з проблемами при оплаті картками в терміналах "ПриватБанку", при знятті готівки в банкоматах "ПриватБанку" та при переказі коштів на карту "ПриватБанку".

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками в терміналах "Привату", при знятті готівки в банкоматах" Привату", при p2p на "Приват", - написав Гороховський.

Станом на 17:32 система "Приват24" не працювала.

Збій в роботі банків

16 квітня 2022 року в роботі онлайн-банку monobank, стався технічний збій, який тривав близько години.

23 квітня 2022 року в "ПриватБанку" стався збій з каналами зв'язку. Клієнти зіткнулися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

У травні 2022 року у додатку "Приват24" стався збій.

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