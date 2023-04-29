Сьогодні, 29 квітня 2023 р. стався збій в роботі системи "ПриватБанку", що спричинив проблеми при здійсненні платежів клієнтами monobank.
Як передає кореспондент УНІАН, оплатити покупки в магазинах банківською картою було неможливо, оскільки система не працювала і видавала помилку. Переслати гроші на карту іншого банку також було неможливо.
У "ПриватБанку" заявили, що знають про проблему і працюють над її усуненням.
Для здійснення покупок в магазинах клієнтам "ПриватБанку" радили або почекати усунення технічної несправності, або зняти кошти в найближчому банкоматі і оплатити покупку готівкою.
Співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram повідомив про те, що технічній збій в роботі "ПриватБанк" торкнувся і клієнтів monobank.
За словами Гороховського клієнти monobank зіткнулися з проблемами при оплаті картками в терміналах "ПриватБанку", при знятті готівки в банкоматах "ПриватБанку" та при переказі коштів на карту "ПриватБанку".
"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками в терміналах "Привату", при знятті готівки в банкоматах" Привату", при p2p на "Приват", - написав Гороховський.
Станом на 17:32 система "Приват24" не працювала.
Збій в роботі банків
16 квітня 2022 року в роботі онлайн-банку monobank, стався технічний збій, який тривав близько години.
23 квітня 2022 року в "ПриватБанку" стався збій з каналами зв'язку. Клієнти зіткнулися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
У травні 2022 року у додатку "Приват24" стався збій.