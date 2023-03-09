Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 38,45 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 25 копійок – до 40,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн/дол., євро - 39,45 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Війна в Україні та курс долара

Після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вже 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу.

Скасування стосувалося курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив причини зростання курсу гривні.

Директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко заявляв, що на валютному ринку буде зберігатися відносна стабільність. За його словами курс буде знаходитися в межах 38-39, 5 грн за долар і 40-41 грн за євро.

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