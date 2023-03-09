Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,25 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 15 копійок – до 38,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок – до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,25 грн за дол., євро - 40,18 грн за євро.

Відео дня

Ситуація з курсом під час війни

Через неповні три місяці після російського вторгнення в Україну, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу.

Йшлося про курс, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, при тому, що раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Попри те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні, 21 липня 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25%.

Аналітик Олексій Кущ прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у березні не переступить позначку в 44 грн/дол.

Разом з тим, директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко прогнозує, що до 12 березня на валютному ринку буде зберігатися відносна стабільність з незначними коливаннями курсу в межах 38-39,5 грн за долар і 40-41 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: