Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 23 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,55 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,16 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 23 жовтня, показав, що гривня трохи зміцнилася до долара. Курс гривні зміцнився на 3 копійки – до 38,15 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,60 грн за євро.

Експерт розповів, що буде з валютою в Україні. За словами аналітика Олексія Козирєва, глобальної загрози для курсу гривні щодо долара і євро найближчим часом очікувати не варто. При цьому експерт попередив про певні спроби великих мереж обмінників при найменшій можливості "качнути" курс на страхах громадян.

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