Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 23 жовтня, зміцнився на 3 копійки – до 38,15 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,60 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

20 жовтня у "ПриватБанку" подешевшав долар. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" зміцнився на 5 копійок – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро.

Відео дня

Національний банк України на понеділок, 23 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що за минулий тиждень за тиждень офіційний курс долара зріс майже на 25 копійок. За його словами, ситуація на міжбанку залишалася повністю під контролем НБУ: він майже щодня продавав відсутній долар на торгах, і таким чином не тільки направляв своїми цінниками тренд по курсу в потрібну йому сторону, але і формував офіційний курс.

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