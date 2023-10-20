Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 20 жовтня, показав, що гривня зміцнюється до долара та євро на 2 копійки – до 38,18 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,60 грн за євро.

Національний банк України на сьогодні, 20 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,61 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 38,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно зі вчорашнім показником.

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