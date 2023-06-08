Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 3 копійки - до 37,20 грн за долар.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 40,20 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 39,20 грн/євро.
Ситуація на валютному ринку України
В цілому гривня на початку літа знаходиться у сприятливому становищі і грозових хмар на горизонті поки не видно. При цьому, скоріше за все, і очікувати подальшого її суттєвого зміцнення немає підстав, адже це почне створювати загрозу виконання бюджету, а він був розрахований на курсі вище 40 гривень за долар.
Водночас аналітики Dragon Capital на початку червня оновили прогноз обмінного курсу у 2023 році, покращивши його до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол.