Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 39,20 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 3 копійки - до 37,20 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 40,20 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 39,20 грн/євро.

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Ситуація на валютному ринку України

В цілому гривня на початку літа знаходиться у сприятливому становищі і грозових хмар на горизонті поки не видно. При цьому, скоріше за все, і очікувати подальшого її суттєвого зміцнення немає підстав, адже це почне створювати загрозу виконання бюджету, а він був розрахований на курсі вище 40 гривень за долар.

Водночас аналітики Dragon Capital на початку червня оновили прогноз обмінного курсу у 2023 році, покращивши його до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол.

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