Прогноз курсу гривні на кінець року покращено до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол.

Аналітики Dragon Capital оновили прогноз обмінного курсу та інфляції у 2023 році та очікують зростання економіки на 3,0% р/р, зазначивши при цьому, що резерви НБУ на кінець 2023 року залишаться на рівні $37 млрд.

Як йдеться в оновленому прогнозі Dragon Capital, прогноз курсу гривні на кінець року покращено до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол. При цьому прогноз зростання ВВП у 2023 році збережено на рівні +3,0 % р/р (прогноз був поліпшений у квітні 2023 з -0,5% р/р).

"Зважаючи на покращення прогнозу валютного курсу та більш стрімке, ніж очікувалось, сповільнення темпів споживчої інфляції в останні місяці, ми також знизили наш прогноз інфляції на кінець 2023 року на 3,5 вп, до 12,5% р/р. Ми очікуємо, що сприятлива динаміка інфляції дозволить НБУ знизити облікову ставку до 20% до кінця року", - йдеться в заяві аналітиків.

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Аналитики зазначають, що прогноз Dragon Capital побудований на припущенні, що дію зернової угоди буде продовжено після 18-го липня, хоча відвантаження зерна буде відбуватись із затримками через перешкоди, які створює Росія.

"Очікуючи врожай зерна в цьому році на рівні 55 млн тон, ми оцінюємо середньомісячний експортний потенціал зерна близько 3,5 млн тон, порівняно з 4,4 млн тон в місяць фактичного експорту з початку дії зернової угоди. При цьому пропускна здатність альтернативних експортних шляхів суттєво розширилась, оціночно до 3,2 млн тон зернових в місяць, порівняно з 1−1,5 млн тон у перші місяці війни", - зауважили аналітики компанії.

Прогнози Dragon Capital

В листопаді 2022 року Dragon Capital погіршив прогноз падіння ВВП України. Очікавалося, що до кінця цього року середній курс національної валюти складе 36,6 грн за долар, а в наступному - 38,5 грн за долар.

В березні 2023 року Dragon Capital змінив прогноз щодо економіки України. Прогноз було покращено завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та збільшенню ВВП у третьому кварталі 2022 року.

"Ми покращуємо наш прогноз реального ВВП на 2023 рік на 4,5 відсоткових пункти до -0,5% р/р завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та кращому, ніж очікувалося, показнику ВВП у третьому кварталі 2022 року", - зазначила директор аналітичного департаменту та головна економістка Олена Білан.

Оновлений прогноз компанії також враховував кращий, ніж очікувалося, показник реального ВВП в третьому кварталі минулого року. За даними Держстату, річні темпи падіння економіки в третьому кварталі 2022 року скоротилися до -30,8%, що набагато краще очікуваних -35%.

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