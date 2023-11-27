Курс євро сьогодні подешевшав на 5 копійок.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 27 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,15 грн.

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Курс валют в Україні

Сьогодні, 27 листопада, курс долара до гривні в банках України сьогодні, 27 листопада, подешевшав на 10 копійок - до 37,70 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,45 грн за євро.

Офіційний курс НБУ щодо долара сьогодні встановлено на рівні 36,05 грн/дол., щодо євро - 39,36 грн/євро.

Наступного року, згідно закону про державний бюджет України на 2024 рік, очікується середній курс долара у 40,7 грн за дол.

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