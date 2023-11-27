Продати долар можна в середньому за курсом 37,25 грн, євро – 40,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 27 листопада, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,25 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,45 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва незначно подорожчав на 1 копійку і сьогодні становить 37,58 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подорожчавв – на 8 копійок до 40,95 грн/євро (курс продажу – 40,80 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 27 листопада, встановив офіційний курс долара на рівні 36,05 грн/дол., тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

Як прогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, цього тижня, з 27 листопада по 3 грудня, тренди валютного ринку не зміняться. Так, на готівковому ринку курсові межі допустимих коливань будуть в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро, а щоденні зміни, як і спред (різниця між курсами купівлі і продажу) будуть на рівні 0,3-0,5 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: