Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 40,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок - до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 39,80 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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